Vídeo: Zé Neto chora ao receber alta depois de fraturar costelas

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, se emocionou ao gravar um vídeo nesta quinta-feira (16/6) comunicando sua alta médica, depois de ter fraturado costelas.

“Estou emocionado, o médico me liberou. Quando a gente ama o que faz, fica difícil. A gente é ser humano, igual a todo mundo. Mas graças a Deus, às orações de cada um de vocês, estou de volta. Com bastante dor ainda, mas sem risco de vida. Queria agradecer mais uma vez”, disse o sertanejo na gravação publicada em suas redes sociais.

Veja o vídeo:

Zé Neto fraturou três costelas durante um treino de boxe. Ele revelou o problema para a coluna Leo Dias.

O cantor demorou para procurar o médico, pois nos primeiros dias sentiu poucas dores. O tratamento foi feito no Hospital de Base de São José de Rio Preto (SP).

“Isso é um choro de felicidade, é um choro de felicidade, de estar podendo voltar. Queria pedir para todas as cidades que a gente passar que vocês me ajudassem a cantar. Não estou com nenhum problema sério de saúde. As costelas já começaram a calcificar”, ainda disse o cantor no vídeo.