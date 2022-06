WhatsApp passará a cobrar por uso do aplicativo: veja quem terá que pagar

A Meta, empresa responsável por redes sociais como Facebook e Instagram, está desenvolvendo o WhatsApp Premium para ser implementado no modelo Business. Inclusive, alguns detalhes da modalidade já estão disponíveis nas atualizações beta para Android, iOS e desktop.

A novidade é exclusiva para contas comerciais, mas é de escolha da empresa ou do empresário em questão aderir o plano ou não.

Além disso, o WhatsApp Premium permitirá vincular a conta em até 10 dispositivos e criar links comerciais personalizados. Assim, vale ressaltar que os links já estavam liberados, no entanto, com o novo plano de assinatura, eles poderão ser diferenciados.

Todavia, não se sabe muito sobre a versão Premium, pois ainda não foi lançada oficialmente. Dessa forma, informações como data de lançamento, valor e funções incluídas só serão liberadas futuramente.

Neste sentido, o que podemos dizer até o momento é que o WhatsApp pretende cobrar uma assinatura para um público mais restrito.

Buscando promover a melhor experiência aos seus usuários, o WhatsApp pretende liberar novos recursos nas versões Web, Android e iOS. Confira algumas a seguir.

Além da possibilidade de mais de um dispositivo Web (PC) conectado a uma mesma conta ao mesmo tempo, o app de mensagens instantâneas está testando a capacidade de vincular mais um aparelho móvel.

O novo recurso foi identificado na atualização beta para Android (2.22.10.13).

Opção de Enquetes

Recentemente, o WhatsApp anunciou que está trabalhando em um recurso para criar enquetes em grupo. Assim, a nova função deve ser liberada nas próximas atualizações do app.

Versão WhatsApp beta para Desktop

Por fim, a versão Web do WhatsApp está testando um recurso que permite ao usuário reagir aos status do contato com até oito opções de emojis. Desse modo, a mesma funcionalidade deve ser cotada em breve para o Android e iOS.

Atualizações de status

Outra função que está em andamento, é a de permitir que as pessoas vejam as atualizações de status diretamente na lista de bate-papo do aplicativo. Assim, como no Instagram e Facebook, as publicações dos contatos aparecerão em volta da foto de perfil em forma de círculo.

Contudo, a funcionalidade ainda está em fase de testes no WhatsApp Desktop beta e deve ser liberada para a versão Android e iOS em breve.