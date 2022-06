Whindersson Nunes desaba ao falar sobre a morte do filho: “Perdendo a fé”

O humorista Whindersson Nunes passou por uma situação trágica em maio do ano passado. Isso porque, seu primogênito viveu apenas dois dias. João Miguel nasceu prematuro, com apenas 22 semanas. Dessa forma, o humorista abriu seu coração sobre a dor causada pela morte do seu primeiro filho.

“Muita coisa aconteceu, quando minha noiva estava grávida. Ficar calado em muitas situações é melhor, é uma coisa minha”, lamentou o humorista ao falar sobre à Maria Lina. O papo aconteceu durante a participação de Whindersson Nunes no ‘PrimoCast’, exibido pela plataforma do YouTube.

Além disso, o humorista comentou sobre sua relação com a religião após o nascimento do filho. Em suma, Whindersson se apegou muito a religião. Contudo, chegou a questionar a existência de Deus após a morte de João Miguel.

“Quando ele nasceu, eu orava, ficava ajoelhava. Eu chorava. Eu falava: ‘Eu faço de novo quando era criança, salva meu filho’. Não aconteceu”, desabou o comediante.

“Vem aquela parada de você falar para si mesmo que Deus não precisa provar algo para você. Tinha uma angústia muito grande. (…) Você se vê perdendo a fé, você tenta se enganar. (…) Não posso largar a fé e a essência de Deus, nunca”, finalizou Whindersson Nunes.

Ex de Whindersson Nunes faz desabafo emocionante ao relembrar do filho

Whindersson Nunes e Maria Lina (Foto: Reprodução)

Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, falou sobre o coração sobre seu primeiro Dia das Mães sem seu filho.

“É mãe, hoje eu entendo. Entendo seu amor incondicional. Afinal mesmo que meu filho esteja ao lado de Jesus, ele ainda está no meu coração. E só fui capaz de conhecer esse amor incondicional quando vi meu filho pela primeira vez naquele hospital na mão do meu médico dando “oi” com a mãozinha pra gente”, iniciou a influencer.

“Você cumpriu seu papel com excelência, me criou da melhor forma possível, me ensinou a ser amorosa, respeitosa, humana e valorosa. E agora é a minha vez de cuidar de você e do pai. Vou honrar vocês até o último dia de nossas vidas. Feliz dia das mães!”, completou Maria Lina.