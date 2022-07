5 famosas que já foram flagradas roubando

Por mais que a vida das celebridades pareça cheia de brilho e glamour, esses aspectos podem não ser o suficiente para impedi-las de furtarem lojas e estabelecimentos. Com contas bancárias gigantescas, itens de luxo e presentes de grifes, parece inacreditável que celebridades sejam pegas roubando em lojas. No entanto, já aconteceu várias vezes.

Inclusive, para algumas celebridades, o dinheiro e a fama não impedem a compulsão de furtar e a emoção que sentem ao tentar se safar da situação. Por isso, separamos uma lista com algum desses casos:

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan | Crédito: Shutterstock

A atriz de “Meninas Malvadas”, Lindsay Lohan teve vários problemas legais durante sua carreira. Em 2011, quando ela já estava em liberdade condicional por um incidente relacionado a bebida alcoólica, Lohan teve problemas novamente quando saiu de uma joalheria usando um colar de US$ 2.500.

Britney Spears

Britney Spears | Crédito: Shutterstock

Durante sua fase repleta de dificuldades em 2007, momento quando ela também raspou a cabeça, Britney Spears supostamente roubou uma peruca de uma loja em Hollywood. Junto com o item, ela também levou um isqueiro de um posto de gasolina.

Kesha

Kesha | Crédito: Shutterstock

Diferente das outras menções nesta lista, Kesha roubou por necessidade. Antes de ser uma grande estrela pop, a cantora era sem-teto e sem dinheiro, então ela roubava comida para sobreviver.

Megan Fox

Megan Fox | Crédito: Shutterstock

Hoje com a carreira estabelecida, Megan Fox já foi uma jovem comum que morava no Tennessee, nos Estados Unidos. Na época, a mãe de três filhos e estrela de “Transformers” admitiu ter roubado maquiagem do Walmart quando era mais jovem.

Winona Ryder

Winona Ryder | Crédito: Shutterstock

A atriz de “Stranger Things” tem talvez o incidente mais infame de furto de uma celebridade conhecida. Em 2001, ela foi presa por roubar US$ 5.500 em roupas e acessórios na Saks Fifth Avenue, em Beverly Hills. Ela não trabalhou em Hollywood novamente até 2006, mas também credita ao evento a salvação de sua vida.

“Acho que muitas pessoas pensam que foi isso que me enviou em outra direção, mas eu estava começando a ter alguns problemas alguns anos antes. De uma forma estranha, foi quase como a melhor coisa que poderia ter acontecido”, disse ela à revista Interview em 2013.