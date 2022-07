Abertas as inscrições para apresentações de shows nos palcos alternativos da Expoacre 2022 até terça-feira

A Expoacre deste ano contará com dois palcos para apresentações artísticas locais, o palco alternativo e o cultural, que visam dar oportunidade aos artistas do Acre, uma das novidades desta edição.

Na tarde desta última quinta-feira, 21, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) abriu as inscrições para os interessados em concorrer a uma das mais de 50 apresentações durante as nove noites da feira.

O local do evento de lançamento das inscrições atraiu vários artistas de diversos segmentos da música e dança para prestigiarem o ato.

Serão 27 apresentações em cada palco durante as nove noites, sendo três apresentações por noite em cada um dos palcos.

As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas pessoalmente na sede Administrativa da FEM, até a próxima terça-feira, 26. Em cumprimento à legislação eleitoral, o governo não conta com nenhum canal oficial na rede mundial de internet, sendo possível inscriver-se somente presencialmente ou pelo endereço eletrônico da FEM, [email protected]

Cada artista poderá se inscrever para apresentação em apenas um dos palcos.

Estão disponíveis para inscrição os seguintes estilos:

Palco alternativo

Forró;

Sertanejo;

Cowtry.

Palco Cultural

MPB;

Rock;

POP;

JAZZ;

Dança;

Outros estilos;

Apresentações cênicas de dança.