Acre registra mais de 400 novos casos de Covid-19 e índice de internações aumenta

Segue em alta o número de novos casos de covid-19 no Acre, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Só neste sábado (2), 409 pessoas infectadas entraram para as estatísticas.

O número total de casos já chegou a 126.904 em todo o Estado.

Pelo menos 6 exames seguem aguardando análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Seis pessoas estão internadas com a doença, é o que diz o boletim epidemiológico deste sábado (2). Um paciente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até semana passada, o número de pessoas internadas em leitos comuns não passava de 2.

Nenhum óbito foi notificado neste sábado (02), fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.004.

A Sesacre informou nesta sexta-feira (1), como noticiado pelo ContilNet, que os acreanos podem voltar a usar máscaras de forma obrigatória nos próximos dias por conta do aumento de casos. A questão está sendo discutida pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.