Acreanos se formam na maior escola de renovação política do Brasil

Nesta quinta-feira, 14, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, 4 acreanos participam da cerimônia de conclusão do curso de formação da maior escola de lideranças políticas do país.

Após um período de 6 meses de seleção e um ano de curso, os ativistas políticos Richard Brilhante (PDT), Minoru Kinpara (PSDB), Lucas Mattos (PDT) e Rafael Almeida (PSB), comemoram a vitória da conclusão do curso que contou com aulas ministradas pelo ex presidente da república, Michell Temer (MDB), marqueteiros da campanha do presidente americano Joe Biden (Democrata), e outras personalidades.

O RenovaBr é uma escola de formação de novas lideranças políticas. Em menos de quatro anos de atuação, possui 1.958 alunos formados de todos os estados brasileiros e de 30 diferentes partidos. Dentre esses, 170 ex-alunos eleitos para o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de tantos outros presentes nas diferentes esferas da gestão pública brasileira.

Para Richard Brilhante, suplente de vereador em Rio Branco, o momento é de muita alegria, ele relata que foram 12 mil inscritos, 194 selecionados, meses de formação e agora a vitória da conclusão.

“Eu acredito que a educação tem o poder de transformar, que político tem que passar pela sala de aula e estar preparado para pautar política pública com base nos dados e evidências. A conclusão do curso ao lado de tanta gente boa, renova as esperanças em um Brasil melhor.”