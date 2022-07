Adele choca a todos e pede “Fora Bolsonaro” durante show em Londres

Adele está dando o que falar entre os brasileiros por uma atitude contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em show em Londres, no Reino Unido. A cantora atendeu o pedido de um fã e repetiu “Fora, Bolsonaro”, em inglês, nesta sexta-feira (1º).

Vídeos publicados no Twitter mostram o momento em que a cantora oferece o microfone a alguém no público. Em seguida, a pessoa pede para ela falar “go out, Bolsonaro”. Sem qualquer receio das críticas, a cantora logo disparou contra o presidente da República.

Na filmagem ainda é possível escutar leve euforia de quem estava próximo ao ouvir a cantora falar a frase contra o presidente brasileiro.

A revista Variety declarou que a cantora interagiu com os fãs diversas vezes ao longo da noite, respondendo a pedidos e perguntas diretas da plateia.

Além da artista, já se manifestaram contra Bolsonaro artistas estrangeiros como os cantores Roger Waters e Madonna e os atores Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo.

Internautas reagem à fala de Adele contra Bolsonaro

No Twitter, os vídeos estão viralizando e muitos internautas apoiaram a atitude da famosa. “A cantora falando “Fora Bolsonaro” no Hyde Park”, declarou um. “Sem mais nem menos, ela manda um fora Bolsonaro no show em Londres“, disse mais um perfil.

“A cantora se manifesta com um ‘Fora Bolsonaro’ num show hoje em Londres. A artista já tinha feito uma manifestação política em 2016 contra Trump. Os brasileiros vibram: nunca errou!”, observou outro.

Confira o momento e a repercussão:

FORA BOLSONARO! Adele reforçou o coro de um dos seus fãs durante seu show hoje em Hyde Park, parque em Londres, Inglaterra. pic.twitter.com/WxUXZOVgoM — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 2, 2022

A Adele gritando “Fora Bolsonaro” no show dela 🗣 pic.twitter.com/Ptb2pUMlPT — Tracklist (@tracklist) July 1, 2022

Sem mais nem menos, Adele manda um fora Bolsonaro no show em Londres. pic.twitter.com/4IRPDzo005 — Laura Sito (@laurasito) July 1, 2022