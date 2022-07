A cantora britânica Adele, de 34 anos, soltou um “Fora Bolsonaro” em sua apresentação no British Summer Time, no Hyde Park, em Londres, nessa sexta-feira (1/7). Em vídeos que circulam nas redes sociais, a artista aparece interagido com alguém da plateia, que pede a saída do presidente brasileiro no microfone. Em seguida, ela repete a fala.

Na filmagem ainda é possível escutar uma leve euforia que a mensagem causou no público que estava próximo ao palco. Veja: