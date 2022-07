Ainda sem vice, Ciro já admite buscar ‘solução caseira’ no PDT

Suely, por sua vez, se filiou ao PDT em março. Ela foi a primeira mulher a ser indicada à reitoria da USP, cargo que ocupou de 2005 até 2009. Depois, entrou no PSB e tentou uma vaga de deputada estadual em 2018, mas não se elegeu. Dois anos depois, foi derrotada no segundo turno da disputa pela prefeitura de Ribeirão Preto, no pleito vencido por Duarte Nogueira (PSDB).

De acordo com lideranças da legenda, o cenário ideal para o partido seria atrair o PSD para a vice. Aliados de Ciro aguardam ainda uma resposta oficial do partido de Gilberto Kassab. O dirigente partidário, porém, anunciou na quinta-feira que vai propor que a sigla adote a neutralidade — no plano pessoal, a tendência é que Kassab declare voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno.

Outro partido na mira do PDT é o União Brasil, dono da maior fatia do fundo eleitoral e sigla com mais tempo de TV. O presidente da legenda, Luciano Bivar, porém, é pré-candidato ao Planalto e já sinalizou a interlocutores que não tem interesse em um acordo com Ciro. Integrantes da cúpula do partido avaliam que o pedetista, que concorreu à Presidência outras três vezes (1998, 2002 e 2018), já atingiu o teto eleitoral e não tem chances de ultrapassar esta barreira — na pesquisa Datafolha de junho, ele aparece com 8% das intenções de voto, atrás do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 28%, e de Lula, com 47%.