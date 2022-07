Alckmin terá roteiro de viagens solo para atrair agro e empresariado a Lula

O vice de Lula só começará a viajar depois do dia 5 de agosto, prazo final para o registro das candidaturas. Esse calendário foi planejado para evitar constrangimentos em locais onde PT e PSB ainda negociam alianças. Essa investida do ex-governador de São Paulo ocorrerá em estados onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém uma forte base de apoio como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

Na equipe do ex-governador paulista, uma das premissas do roteiro é evitar qualquer movimento que possa incomodar dirigentes e o pré-candidato do PT. Na reportagem completa, para assinantes do GLOBO, como o pré-candidato a vice de Lula busca atrair apoio em redutos nos quais o presidente Jair Bolsonaro (PL) mostra maior força.