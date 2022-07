Alexandre Frota detona Claudia Raia após atriz expor segredo

A entrevista de Claudia Raia ao Saia Justa, comandado por Sabrina Sato no GNT, está dando o que falar. Isso porque a atriz revelou que a cantora Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota e ainda contou outras famosas que se relacionaram com o galã.

O político não gostou nada de ser exposto por sua ex-mulher e soltou o verbo nas redes sociais. “Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido, com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva, com o tempo está ficando engraçada, ainda colocou na fofoca a Marisa [Monte]”, pontuou.

As críticas não ficaram somente para sua ex-mulher. Frota também alfinetou as apresentadoras. “O mais interessante é a Astrid às gargalhadas (mais previsível impossível) as duas não sem quem são ou o que fazem [disse sobre as outras apresentadoras], e a Sabrina Sato não pode rir muito se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que fazem fofoca, só os que parar para ouvi-las”, completou.

Durante o programa Saia Justa, do GNT, Claudia Raia afirmou que não suporta mais ser associada ao político, pois parece que “apenas” ela foi casada e se envolveu com o deputado.

“Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso”, declarou a artista, após Sabrina Sato dizer que ela estava “estava entregando todo mundo”.