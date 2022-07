Ana Paula Arósio completa 47 anos e está sumida há 14 das novelas

A atriz e produtora rural Ana Paula Arósio está completando hoje 47 anos de idade, sendo os últimos 12 deles praticamente reclusos — por vontade própria, claro, após romper contrato com a TV Globo — e está há 14 anos longe das novelas. Em 2020, ela até apareceu na emissora, mas em um comercial.

Sumida dos holofotes, contato com a imprensa e principalmente da televisão, salvo raras exceções de entrevistas, a atriz deixou a consolidada carreira para viver em sítios no Brasil e na Inglaterra.

Longe das novelas desde 2008 quando protagonizou “Ciranda de Pedra” (TV Globo), no papel de Laura, Ana Paula ainda esteve na minissérie “Na Forma da Lei” em 2010, que teve ainda Márcio Garcia e Luana Piovani.

Para constar, “Ciranda de Pedra” não era para ter sido a última novela dela na Globo, já que a atriz era a grande estrela de “Insensato Coração”, que Gilberto Braga (1945-2021) escreveu com Ricardo Linhares, exibida em 2011. Ela fora reservada no elenco um ano antes, mas não compareceu às gravações. Sua desistência gerou ruídos com Braga.

“Esse é um assunto que não me agrada. Ela [Ana Paula Arósio] foi antiprofissional. O que posso dizer é que estou muito feliz com a escalação da Paolla”, declarou o escritor para a revista “Isto É Gente”. Paolla Oliveira substituiu Ana Paula Arósio na novela. Na época, por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Paula disse que a saída da novela foi “uma resolução pessoal, de ordem particular”.

Ana Paula Arósio viveu Isabel Taques Redon em “Os Ossos do Barão”, no SBT (1997), emissora que trabalhou antes da Globo Imagem: Divulgação/SBT

Por onde anda a atriz?

Após encerrar contrato com a Globo, Ana Paula Arósio foi morar em um sítio de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Foi no local que ela se casou com o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro no aniversário de 35 anos, em cerimônia reservada para familiares, noticiou a revista “Caras”.

Seu CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) informa que ela é produtora rural, cuja principal atividade é o cultivo de cana-de-açúcar, além de criação de equinos, caprinos e suínos. A propriedade recebe o nome de Sítio São Carlos e o CNPJ em nome da atriz aberto em 2008 encontra-se ativo, conforme conferiu Splash em consulta no site da Receita Federal.

Ana Paula Arósio no filme “A Floresta que Se Move” Imagem: Reprodução

Arósio, entretanto, ficou no interior de SP até o final de 2013, quando se mudou com o marido para a zona rural de Swindon, na Inglaterra. “É preciso um período para você viver também. Você começa uma roda viva, vivendo os personagens e não é mais você mesma, fica só cumprindo funções. Eu precisava de um tempinho pra virar eu de novo”, contou Arósio à “Quem” no Festival do Rio 2015.

Ela estava no Brasil para promover o lançamento do filme “A Floresta Que Se Move”, de Vinícius Coimbra, onde interpretou a poderosa Clara, no longa que é uma adaptação contemporânea da peça “Macbeth”, de William Shakespeare. Foi seu primeiro grande trabalho desde a saída da Globo.

27.out.2015 – Ana Paula Arósio sorri ao apresentar seu mais novo trabalho, o filme “A Floresta que se Move”, uma das últimas aparições públicas da atriz Imagem: Manuela Scarpa/Photo Rio News

Ana Paula estava na Inglaterra com o marido quando foi convidada para atuar no filme, mas as primeiras conversas com o diretor ocorreram na Escócia, onde também foram gravadas cenas. “Foi importante a gente ter esse tempo para conversar, para dar um pouco de risada antes da ‘pedreira’. É uma personagem quase irrecusável. Um privilégio de se fazer”, falou a atriz ao “Fantástico” (TV Globo) em 2014.

Foi com “A Floresta Que Se Move” que Ana Paula Arósio voltou a aparecer na Globo atuando, quando o filme foi exibido na TV aberta há um ano. Atualmente, o longa de 2015 está disponível na plataforma de streaming brasileira Looke.

Fora das telonas e se dedicando na criação de cavalos com o marido, Ana Paula acompanhou Henrique nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. O atleta foi medalha de prata pelo Brasil em uma prova por equipes do hipismo.

Ana Paula Arósio posa ao lado do marido Henrique Plombon Pinheiro, medalhista do Pan 2015 de Toronto pelo Brasil Imagem: Reprodução/ Divulgação

“Henrique foi super bem. Agora eu posso respirar, a gente tem muita confiança, eles treinaram pra caramba, mas cross country pode sempre [gerar] umas surpresas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agora é só zerar no tempo”, falou Arósio ao UOL, ainda ofegante após uma prova.

“A melhor maneira de eu ajudar ele aqui neste Pan é não enchendo o saco. Deixando ele tranquilo”, completou, com uma risada despachada. Por sua vez, Henrique falou que ela não atrapalha: “Ela [Ana Paula Arósio] não enche o saco nunca. É só questão de manter o foco na competição. A família é sempre muito bem-vinda”.

Comercial

Há quase dois anos, em agosto de 2020, a atriz voltou à televisão em pleno horário nobre para um comercial exibido no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo. Na peça, ela brinca com o “sumiço” das novelas e diz que voltará para seu “sabático em Shangrila”.

A propaganda era do banco Santander e tinha, além de Arósio, a atriz Samantha Schmütz e e o ator Robson Nunes. Eles apresentam Arósio como “sumida” e “xodó do Brasil”.

Ana Paula Arósio estrela comercial exibido pela TV Imagem: Reprodução/Globo

“Oi, gente, voltei”, começa, antes de apresentar os produtos. Ela conclui: “Bom, agora eu vou porque eu me desacostumei da civilização. Vou voltar para o meu sabático em Xangrilá”. O comercial de quase um minuto exibe a atriz na tela por mais de 30 segundos.

Neste ano, ela apareceu novamente nos cinemas no filme “Primavera”, gravado em 2005 e conta com performances inéditas de Ana Paula e de Ruth de Souza, que morreu em 2019.

Tirando as raras aparições que fez em entrevistas ou acompanhando o marido, Ana Paula Arósio segue no seu mundo isolada, antes mesmo de ouvirmos tanto falar dessa palavra com a pandemia. Ela não tem perfis nas redes sociais e, sendo assim, não há fotos atuais.

Hoje, ela deve comemorar o aniversário no sossego de onde quer que esteja. Caso veja esse texto (nunca se sabe), fica registrado: feliz aniversário!