André Hassem deixa IMAC para assumir diretoria na Segov e ex-deputado assume seu lugar

Em edição extra do Diário Oficial do Acre, publicado na noite desta segunda-feira (25), o governador Gladson Cameli (Progressistas), realizou mudanças na presidência do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

A principal é a exoneração do diretor-presidente do órgão André Hassem, que foi exenorado e nomeado para ocupar o cargo de diretor na na Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov).

No lugar de Hassem, no Imac, Gladson nomeou o ex-deputado estadual Nelson Sales.

Ainda no Instituto de Meio Ambiente, o governador nomeou Diego Negreiros para a função de diretor e Samara Feitosa e Wilson Marlon Vasconcelos como cargos em comissão referência CEC 1.