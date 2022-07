Anitta agradece atriz global que comparou cirurgia com levar um tiro

Anitta passou por uma cirurgia após descobrir que estava com endometriose. Ela chegou a desabafar e alertar seu público sobre essa doença. Nesta sexta-feira (22), ela continua em recuperação e falou abertamente sobre o assunto no Twitter e disse que a situação está “insuportável”.

“Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas tá difícil viu. Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim”, declarou a famosa. Ainda por lá, a atriz Alessandra Maestrini contou como foi sua experiência depois da doença que acompanhou Anitta por anos.

“Já fiz cirurgia de endometriose também. A gente se sente, na pós, como uma velhinha grávida que levou um tiro na barriga”, comparou a atriz. “Leva uns dias (pra mim levou entre 1 e 2 semanas), mas passa tudo. Fica boa logo e aproveita o dengo dos seus”, desejou ela. Na sequência, Anitta respondeu à artista e revelou que pretende ajudar mulheres que sofrem com a endometriose.

“Bem ruim. Bem difícil. Quando eu tiver com mais forças, quero fazer algo para ajudar as mulheres em torno disso. Primeira vez que consigo pegar no telefone desde a cirurgia. Mas a dor (que era diária) foi embora. Dia após dia. Vamos lá”, completou a garota do Rio. Há alguns dias, a cantora revelou que estava com a doença e que tinha muitas dores, principalmente após uma relação sexual. A artista só soube que tinha a doença porque, coincidentemente, conversou sobre os sintomas com uma médica quando foi acompanhar o pai no hospital e a doutora pediu exames e descobriu se tratar de endometriose.

“A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia”, explicou na ocasião. A cirurgia de Anitta ocorreu na quarta-feira (20) e ela continua internada.