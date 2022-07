Anitta comenta cirurgia de endometriose em SP e diz que passa por fase ‘extremamente ruim’: ‘esse pós é insuportável’

A cantora Anitta segue internada no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, na Zona Sul de São Paulo, após ter feito cirurgia na quarta-feira (20). Não há previsão de alta, segundo os médicos.

Segundo o último boletim do hospital, “a paciente foi submetida na última quarta-feira (20/7) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero)”.

“A evolução do quadro clínico da artista após a cirurgia é considerada satisfatória. Anitta está sob cuidados médicos da equipe chefiada pela professora doutora Ludhmila Hajjar e pelo diretor geral do hospital, Pedro Loretti. Até o momento, não há previsão de alta”, disse a nota do Vila Nova Star.

Após a cirurgia de endometriose, a equipe de Anitta disse que a cantora estava bem. “Na manhã de hoje [quarta], em São Paulo, Anitta foi submetida à uma intervenção cirúrgica para tratar sua endometriose. A cantora passa bem e está sob cuidados médicos no quarto, onde aguarda alta do hospitalar”, comunicou a equipe da cantora.

“Eu estou sumida aqui porque estou acompanhando minha amiga no hospital, como outras pessoas já sabem e outras não, me perguntaram. Deu tudo certo, graças a Deus, estou voltando para lá agora. Tudo certo graças a Deus. Deus é bom o tempo todo”, disse a influencer.

Em seu perfil do Twitter, Anitta comentou, na noite de terça, sobre o pré-operatório: “Atualização do dia: se o pré operatório já tá um sofrimento… eu nem quero pensar no pós. Força mulheres”.

Na segunda-feira (18), Anitta postou imagens hospitalizada. Ela estava na companhia do namorado, Murda Beats, e da influenciadora Gkay.

A influenciadora também compartilhou uma foto do hospital, em seu perfil do Twitter. Na legenda, ela escreveu: “Daddy and daughter apoiando a mami no hospital”.