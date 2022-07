Anitta finaliza turnê na Europa e dispara: “O mês mais louco da minha vida. Juro por Deus que pensei que não conseguiria”

Depois de 30 dias, 20 países e 14 shows, Anitta finalizou sua tour pela Europa na noite de domingo (17.07) com um show no Porto, em Portugal. Nos Stories, ela mostrou parte dos bastidores da apresentação e contou que é preciso muita agilidade na hora de trocar os looks. A cantora não passa de três minutos para mudar a roupa.

“Eu nunca gosto de demorar mais do que 2 minutos e 30 na troca porque acho chato o público ficar esperando. Mas aí precisa de um montão de gente pra ajudar. Enquanto isso o balé faz a performance desse medley de funk que eu mesma produzi. Esse conseguimos bem rápido, deu até pra beber água”, contou.

Pelo Instagram, ela agradeceu o público pelo sucesso e pontuou: “Apenas algumas fotos do mês mais louco da minha vida. Juro por Deus que pensei que não conseguiria. Mas eu fiz. 30 dias, 20 países, 14 shows, 2 videoclipes, entrevistas, desfiles de moda. Meu anjo da guarda estava por suuuuure cuidando de mim. Eu nunca vou repetir isso de novo (só se eu tiver 2 dias de folga entre cada show), mas eu definitivamente NUNCA vou esquecer. Nenhuma palavra poderia explicar o quanto sou grata por esses milhões de pessoas que apareceram. Na verdade, foram vocês que me fizeram ficar forte até o fim. É muito para processar. Todos esses lindos países e pessoas, uau, agradecendo por me receber. (E sim, eu gosto de enlouquecer nos meus shows e me divertir com a multidão. E não, geralmente eu não bebo. Hahahaha é por isso que eu sinto uma ‘walkind dead’ agora que terminamos)”, disse.