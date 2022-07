Anitta mostra famosos fumando maconha em sacada de hotel: “Aqui fora pode”

A cantora Anitta deixou os seguidores perplexos ao entregar uma situação inusitada enquanto realizada uma transmissão ao vivo com o cantor Filipe Ret.

É que enquanto conversava com o rapper, ela mostrou João Guilherme e Léo Picon e entregou que os dois estavam fumando maconha em um hotel.

Deixo eles fumarem, não deixo fumarem pra dentro porque fica um cheiro que eu tenho ódio, mas aqui fora pode”, disse ela. Fora do Brasil, o irmão de Jade Picon esclareceu que não estava infringindo nenhuma lei.

“Aqui pode, aqui está legalizado. Eu e João, a gente está Ibiza e estamos nessa pauta”, disse o irmão de Jade Picon. João Guilherme também comentou a situação sem o menor constrangimento. “A gente tá nessa pauta aqui da maconha em Ibiza”.

🚨‘MACONHEIROS’! 🗣️ Durante uma live com Felipe Ret, João Guilherme e Léo Picon, Anitta entregou que João e Léo estavam fumando antes da live. A cantora voltou a defender a legalização da verdinha 🍀 pic.twitter.com/lg4RJyE7eK — Pop Onze (@PopOnze) July 13, 2022

QUER A LEGALIZAÇÃO

Ainda na conversa com Filipe Ret, a funkeira afirmou que é a favor da legalização e detalhou as vantagens que trariam ao país.

“Tinha que virar empresa que paga imposto, em vez de deixar esse povo todo rico aí, lavando dinheiro, sei lá como. Sou a favor de virar empresas legalizadas. Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar“, disse ela.