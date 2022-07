Ao ContilNet, Petecão diz que tem a melhor chapa: “Vamos eleger até 5 deputados”

O pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, acompanhado do seu vice João Tota e a pré-candidata ao Senado, Vanda Milani, em entrevista ao ContilNet, diz que a chapa de deputados estaduais é a melhor e deve eleger entre quatro e cinco deputados. O pré-candidato também falou sobre a chapa de deputados federais.

“Nossa chapa está pronta. Nossa chapa de pré-candidatos à deputados estaduais, com todo respeito às outras chapas, mas eu acho que é a melhor. Nós devemos fazer de 4 a 5 deputados, e eu digo porque estou acompanhando de perto o trabalho do pessoal, eu digo isso porque não vejo os outros fazendo o que eles fazem, todo dia eu não consigo nem acompanhar a agenda que chega para mim. Nossa chapa de deputado estadual está muito legal, muito forte”, disse em entrevista ao ContilNet.

Petecão também afirma que a chapa de pré-candidatos federais está pronta. “Nossa chapa de deputado federal também é uma bela chapa, tivemos que cortar pessoas, é ruim ter que tirar pessoas. Como são apenas nove pré-candidatos, nós tínhamos doze, mas agora está tudo legal, estão muito animados”, disse.

O bate-papo ao vivo com os pré-candidatos ao Governo do Acre e a pré-candidata ao Senado está acontecendo nesta sexta-feira (22), através do canal do YouTube do ContilNet Notícias.