Após Diogo expor treta entre irmãos, Rodrigo Mussi se manifesta; leia!

Na terça-feira (5/7), uma série de publicações feitas pelo irmão de Rodrigo Mussi, Diogo, deixou a web com algumas questões na cabeça. Ao responder algumas perguntas em seus stories, o advogado revelou que ele e o irmão bloquearam um ao outro, indicando que a relação dos dois não está nada boa no momento. Pouco mais de um dia depois, Rodrigo acabou de se manifestar sobre o caso, indicando que este é um assunto familiar.

“Galera, passando aqui para dizer que não vou responder para uma pessoa que eu amo pelas redes sociais, que não é nem espaço para isto. Entendo que assunto de familia se resolve em família. Meu coração sabe que ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida”, disse Rodrigo através de seu perfil no Twitter.

Os seguidores de ambos os irmãos estranharam o desentendimento, mesmo sem saber exatamente do que se trata. Durante o período em que o gerente comercial esteve internado, Diogo Mussi agia como o procurador do irmão, algo estabelecido para quem entra no BBB. À época, ele mantinha o público constantemente atualizado sobre o estado de saúde de Rodrigo.

Carreira de influenciador

Há poucas semanas Rodrigo voltou a cumprir com os seus compromissos, após estar cada vez mais recuperado das sequelas do acidente. Nesta nova fase ele conta com a Brasilera Digital que começou a representar Mussi pouco após ele receber alta do hospital. No dia que mudou a vida de Rodrigo, ele já tinha um encontro marcado com Jr Cesar, CEO da agência que gerencia carreira de grandes nomes do mercado digital e musical, como Gabi Martins e Viih Tube.