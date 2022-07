Após pedidos, Tati Zaqui compartilha foto ousada e sem censura: “Joguei tudo pra vocês”

Musa de tudo! Tati Zaqui, cantora e influenciadora digital, resolveu animar seus seguidores com a prévia de um novo ensaio.

Fala, bebê”, escreveu na legenda da publicação, pedindo perguntas dos fãs. Já no clique, Tati Zaqui apostou em um clique em que surge com uma calça transparente, enquanto acende um cigarro e dá a sua clássica empinadinha nas redes sociais.

“Depois dessa foto, até eu vou mandar perguntas agora”, brincou uma seguidora. “Tati Zaqui é simplesmente uma rainha, o resto é nadinha”, apontou outro. “Musa de tudo”, comentou um terceiro.

Tati Zaqui fala sobre tatuagem em homenagem ao MC Kauan

Durante entrevista cedida ao Chupim, aqui na Metropolitana FM, Tati Zaqui comentou mais sobre a tatuagem que fez em homenagem ao MC Kauan.

“Na época, eu estava ouvindo muito [as músicas do] MC Kauan e aí eu fiz uma homenagem pra ele. Eu comecei a escrever a homenagem e lancei. Na época ele me seguiu, agradeceu”, disse Tati Zaqui.

“Na mesma semana, ele foi fazer um show na minha cidade, eu pedi pra ele pra cantar, pela primeira vez na vida eu estava fazendo algo do tipo. Subi e cantei e ele se apaixonou, né [risos]. E aí a gente ficou juntos 4 anos. Juntando tudo [o tempo juntos] deu 4 anos e a gente noivou”, finalizou.