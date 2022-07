Após rumores que foi procurado por Bolsonaro, Roberto Carlos se pronuncia sobre voto nas eleições de 2022

Os rumores de que Bolsonaro teria entrado em contato com Roberto Carlos surgiram após Anitta declarar apoio ao ex-presidente e candidato ao cargo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na semana passada, Roberto se envolveu em uma polêmica por conta de um show no Rio de Janeiro. Na ocasião, o cantor mandou que um fã calasse a boca enquanto cantava a música Como é Grande o Meu Amor por Você.

De acordo com a assessoria do cantor, no final da música Calvagada, cerca de 60 fãs se levantaram e foram para frente do palco, gritando “eu te amo”, “casa comigo” e “me dá uma rosa”, o que incentivou outras pessoas que estavam distantes do palco a fazerem o mesmo.