As condições genéticas dessas pessoas as tornam únicas

E já que ela aceitou totalmente, às vezes usa sua condição para fazer padrões em sua pele e anda com eles como uma tatuagem. Nesta foto, ela desenhou uma linda flor.

Outra Forma De Heterocromia Conhecida Como Heterocromia Central Em vez de a pessoa ter uma cor de olhos distinta, eles nascem com uma cor diferente ao redor da pupila, enquanto o resto do olho tem uma cor diferente. A cor mais comum ao redor da pupila é um tom de ouro, como o mostrado aqui. Esta Mulher É Sua Própria Irmã Gêmea De acordo com Muhl: “Eu tenho dois conjuntos de DNA, dois conjuntos de células sanguíneas e imunológicas. As duas cores de pigmentação da pele em meu torso são de duas composições genéticas diferentes minhas e de meu gêmeo. Meu caso particular de quimerismo está ligado a doenças auto-imunes .” Esta Família Inteira Tem 12 Dedos Em Cada Mão Isso pode acontecer em três locais diferentes da mão: no meio da mão, que é o menos comum, próximo ao polegar, também conhecido como duplicação do polegar, e a forma mais comum sendo ao lado do dedo mínimo. Esta Pessoa Sem Articulações Médias Nos Dedos Não é considerado hereditário. Em alguns casos, a simbraquidactilia é um defeito concomitante em uma síndrome genética chamada síndrome de Poland, na qual há um subdesenvolvimento do músculo peitoral em um lado do corpo. Uma Pessoa Com Uma Veia Hexagonal Única No Pulso No caso dessa pessoa, suas veias visíveis tinham a forma única de um hexágono. Essas veias visíveis não são motivo de preocupação, e essa pessoa está definitivamente feliz em compartilhar sua singularidade com o mundo. Uma Marca De Nascença Em Forma De Batata Bem No Meio Da Testa Desta Garota Em sua postagem, ela conta que na maior parte de sua vida optou por esconder a marca de nascença, que é escura e está localizada bem no centro da testa. Mas agora que ela aprendeu a aceita-la e amá-la, ela saiu de sua concha e até criou uma forma artística de celebrar a sua marca de nascença. Esta Garota Tem Sardas Na Íris Vitiligo Fez Com Que Metade De Seus Cílios Ficasse Brancos Este Bebê Nasceu Aleatoriamente Com Uma Mecha Preta De Cabelo Esta Pessoa Nasceu Com Três Dedos Felizmente, a condição única ainda permite que ela realize suas necessidades básicas com as mãos, e não podemos deixar de pensar em como isso parece legal! Dentes De Bebê Aos 21 Anos Embora seja certamente raro uma pessoa atingir a idade de 21 anos e ainda ter dentes de leite, essa pessoa está aqui para nos mostrar que sim, é possível. Para a maioria das pessoas, todos os dentes de leite já caíram aos 20 anos, mas para outras pessoas os dentes podem durar um pouco mais do que isso. Bem, vimos pessoas nascerem sem juntas nos dedos, com dedos extras, com dedos extremamente longos, e a lista continua. Inspirado por elas, essa pessoa também decidiu compartilhar sua condição, que é mais singular do que a maioria. A pessoa nasceu com apenas três dedos na mão, que não parecem se dobrar totalmente. Imagine a surpresa desses pais ao verem o cabelo do bebê crescer e um ponto específico crescer com uma cor diferente? Ambos os pais são loiros, então o bebê herdou sua aparência loira, porém uma parte específica insiste em crescer apenas com cabelos pretos. O vitiligo é outra condição que afeta muitas pessoas e pode vir em diferentes gravidades. Agora, a condição pode se manifestar por meio de manchas despigmentadas claras ou escuras na pele e também pode afetar outras partes do corpo, como o cabelo. Esta menina com o conjunto de olhos bem diferente tem uma doença chamada íris nervus – uma condição caracterizada por sardas geralmente encontradas na íris do olho. Acredite ou não, cerca de 60% das pessoas no mundo têm, e geralmente vem como resultado de muita exposição ao sol. Como já falamos, as marcas de nascença são incrivelmente comuns e vêm em todas as formas e tons. Para algumas pessoas, eles podem vir em pontos no corpo que podem facilmente esconder, enquanto para outras pessoas, a marca de nascença é tão aparente quanto para esta menina. As veias visíveis são uma condição que muitas pessoas têm e, na maioria das vezes, não há nada com que se preocupar. Na verdade, de acordo com pesquisas, mais de 25 milhões de americanos têm essa condição, com sintomas variados. Essa condição pode estar ligada à síndrome das pernas inquietas e às veias varicosas. A sinbraquidactilia é uma anormalidade congênita, caracterizada por anomalias dos membros que consistem em braquidactilia, sindactilia cutânea e hipoplasia global da mão ou pé. Em muitos casos, faltam ossos dos dedos das mãos e alguns dedos das mãos ou dos pés podem estar ausentes, varia de pessoa para pessoa como a maioria das doenças nesta lista. É seguro dizer que esta família brasileira é uma das famílias mais singulares do mundo, pois cada membro nasceu com 12 dedos. Isso aconteceu como resultado de uma condição genética hereditária chamada polidactilia, que é basicamente uma deformidade em que a mão tem dedos extras. Sim, gente, existe isso de ser seu próprio irmão gêmeo, e a maneira como isso acontece está longe de ser comum. Taylor Muhl, uma das únicas portadoras dessa rara condição genética, explica o que significa ser sua própria irmã gêmea ou ser portadora da doença chamada quimerismo. Então, aprendemos sobre heterocromia completa, heterocromia setorial e, agora, nos deparamos com apenas outra variação impressionante. Esta menina compartilhou uma foto de sua cor incomum de olhos, que vem como resultado de uma condição chamada heterocromia central, e é bastante diferente.

Existem muitas doenças de pele no mundo e, embora algumas sejam mais graves do que outras, algumas podem acabar despertando alguma criatividade em uma pessoa como a garota desta foto. De acordo com sua postagem, ela tem uma doença de pele chamada dermatografia, que a torna mais sensível do que o normal, fazendo com que ela irrite com os menores arranhões.