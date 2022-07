Ativa ou passiva? Pabllo Vittar dá detalhes da hora H

A cantora Pabllo Vittar abriu o jogo sobre sua vida íntima durante uma participação no podcast PodDelas. Na conversa, a drag queen revelou que prefere ser “passiva” no sexo e nunca “ativa”. A revelação aconteceu enquanto ela dava detalhes sobre sua rotina de exercícios, ao explicar que gosta de “estar sempre ativa”, mas não em relação à hora do sexo.

Pabllo contou que ama malhar e enxerga a musculação como um escape. A artista ainda revelou que seus dias preferidos para ir à academia são na sexta-feira e no sábado, já que ela está com “fogo no rabo para sair”. “Todo lugar que estou tem academia. Eu gosto, mas [ir] de domingo a domingo é paia. Os dias que mais gosto são sexta e sábado, porque a gente está com aquele fogo no rabo para sair e, então, tem que dá o pumping“, revelou. Confira a matéria completa no site Famosos e Celebridades.