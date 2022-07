Ator pornô Jason Pacheco morre aos 33 anos após post em hospital pedindo ajuda

Ele linkou o post para uma vaquinha eletrônica, pedindo ajuda com as despesas médicas. “Olá, estou precisando de ajuda para quando me recuperar da minha lesão. Acordei mortalmente doente e finalmente fui ao hospital e minha função renal estava em 21% entre alguns outros problemas, mas os rins eram os mais graves”, contou.

“Estou me sentindo melhor. Estou no hospital há 5 dias e, como a maioria de vocês sabe, estou em recuperação e morando em uma casa de recuperação”, explicou Jason, que já tinha falado abertamente em entrevistas sobre seus problemas com o vício. “Como estive fora por tanto tempo, tive alta. Agora, quando saio, não sei o que vou fazer ou para onde vou. Estou em recuperação desde 9 de novembro de 2021. A vida melhorou muito e estou muito feliz por ter chegado tão longe. Infelizmente, eu tenho esse contratempo com minha saúde”, acrescentou.

“Quaisquer doações irão para encontrar um lugar para morar e me ajudar a me reerguer. Qualquer coisa ajuda. Para todos os meus fãs que ainda me apoiam e me seguem, eu amo todos vocês. Obrigado a todos que ainda são fãs, eu amo todos vocês e sou extremamente grato por ter o apoio de vocês. Vou mantê-los tudo atualizado! Obrigado!”, afirmou ele, que começou na indústria adulta em 2013.

Um dos diretores de Jason, Walden Woods lamentou sua morte. “Meu coração está partido ao saber da morte de Randy. Eu o conheci no set há quase 10 anos. Ele sempre foi um cara legal de se estar por perto, e tinha uma energia incrível e um charme autêntico que era inegável. Desde alguns momentos incríveis nos bastidores até Porto Rico e Palm Springs, eu me diverti muito todos os dias em que ele estava no set. É incrivelmente triste saber de sua morte. Você era um gigante, Randy, descanse em paz”, se despediu.