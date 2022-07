Bêbado, Alcides desafia Jove e leva a pior em Pantanal: ‘Ele tá morto’

Alcides (Juliano Cazarré) cutucará onça com vara curta em Pantanal. Ele contrariará os protestos de Juma (Alanis Guillen) e a puxará para dançar durante a festa de casamento que movimentará a novela das nove. Jove (Jesuita Barbosa) até tentará resolver a situação de forma pacífica, mas o bêbado pegará uma faca. O filho de José Leôncio (Marcos Palmeira), então, fará o peão cair duro no chão. “Ele tá morto”, cravará Tenório (Murilo Benício).

A confusão vai coroar a festança pantaneira, que contará com a fuga da noiva e até uma aparição do Velho do Rio (Osmar Prado). A entidade, afinal, será a responsável por fazer a mocinha não desistir do casório. Ela seguirá a palavra do amigo, mas ficará desconfortável durante a algazarra –ao ponto de se recusar a dançar com o marido.

