Blog do Ton: Em terra de composições rachadas, quem consegue se unir é rei

O clima entre Jenilson Leite e Jorge Viana revela que, na esquerda, que governava o Acre até pouco tempo atrás com aparente harmonia, também existe racha.

Partidos outrora da Frente Popular na base do governador, as últimas declarações dadas pela imprensa, prefeitos de um bloco que apoiam pré-candidaturas de outro, tudo isso revela que parece não mais existir aquele antigo molde do passado recente, onde os partidos se arranjavam por ideologias e iam para o jogo.

E o que separou? Egos? Legislação eleitoral? Sabe-se lá. Uma coisa é certa. Em terra de composições rachadas, quem consegue se unir é rei.

500

É o número de mesários convocados para trabalhar nas eleições em Sena Madureira.

Leo e Lula

Deputado Leo de Brito encontrou o pré-candidato à presidência Lula em um evento. “Esse é nosso time”.

PP

Depois de o PL ser o anfitrião de uma festa que celebrou a chegada de Márcia Bittar e 10 partidos na chapa de Gladson à reeleição e Mailza ao Senado, chegou a vez de o PP ser o anfitrião. Nesta quinta-feira (14), a sede do partido recebe aliados para um evento.

MDB

Após a festa do PL, um membro do MDB fez um textão nas redes afirmando que é o fim da chapa Cameli. O discurso não seria o mesmo se Bittar fosse para a base de Mara Rocha, obviamente.

Antônia Lúcia

Tímida em suas aparições, pessoas nos bastidores comentam qua Antônia Lúcia (Republicanos) pode surpreender nas urnas. Na sua chapa, enfrenta Roberto Duarte e Keiliane Cordeiro.

Wania Pinheiro

Quem chamou atenção e ganhou comentários por todos os lados no evento do PL foi a empresária e jornalista Wania Pinheiro. Se preparando para disputar uma vaga na Aleac, Wania levou para o auditório da Livraria Paim mais de 80 apoiadores. Nem pré-candidatos à Câmara se movimentaram tão bem!

Se revelando

Aos poucos, vão se revelando as pessoas que realmente querem a reeleição de Cameli e aquelas que querem apenas ser contempladas com projetos pessoais.

Jorge Viana

Cards publicados em redes sociais com dizeres relacionados à mudança estão colocando esquerdistas em euforia. Acham que Jorge pode ir para o Governo.

Cenário

Quem imaginou, há um mês atrás, que o cenário desenhado seria esse?

Mudar

Pois anotem: muita coisa ainda vai mudar.