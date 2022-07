Bocalom diz que é vítima de fake news e reafirma apoio a Mailza Gomes para o Senado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), emitiu uma nota pública neste domingo (24) afirmando que foi vítima de fake news. Na nota, Bocalom diz que não declarou apoio à deputada Vanda Milani (Pros) para o Senado, pois é “um homem de uma palavra só” e vai apoiar a senadora Mailza (Progressistas) para a reeleição.

Leia a nota na íntegra:

Minha amiga Dra Vanda, candidata a senadora:

É lamentável que distorça o que eu falei pra senhora, no meu gabinete e na convenção: EU APOIO A SENADORA MAILZA.

Muito me entristece saber que ainda exista esse tipo de postura na política para confundir o eleitor com notícias falsas.

Jamais imaginei que fostes ter esta postura!

Eu sou um homem de uma palavra só!

Assim como estou sendo com nosso futuro governador PETECÃO, jamais trairia nossa senadora atual, que será reeleita, MAILZA, porquê, foi ela que me apadrinhou dentro do partido, para que eu pudesse ser prefeito de Rio Branco.

Joguemos limpos uns com os outros, pois estamos no mesmo barco!

Tião Bocalom.