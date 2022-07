Botafogo x Athletico: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Um de olho no Z-4, outro de olho no G-4. Botafogo e Athletico se enfrentam em um duelo que envolve briga nas duas pontas da tabela do Brasileirão. O jogo está marcado para as 21h (de Brasília) deste sábado, no Nilton Santos, pela 19ª rodada. Para acompanhar o Tempo Real do ge CLIQUE AQUI.