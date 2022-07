Brasil e Paraguai duelam por vaga na final da Copa América feminina

A Seleção Brasileira feminina entra em campo, nesta terça-feira (26/7), em partida válida pela semifinal da Copa América. O Brasil chega no mata-mata de maneira invicta, após quatro goleadas durante a fase

Os semifinalistas foram Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai, sendo que as duas primeiras seleções foram os líderes de seus grupos, com 100% de aproveitamento, enquanto os dois últimos ficaram em segundo em cada chave.

As campanhas das semifinalistas

A Copa América voltou a ter semifinal após 24 anos. A última vez que o torneio continental contou com esse tipo de decisão foi em 1998, quando Brasil, Equador, Argentina e Peru disputaram vaga. Na ocasião, a Seleção passou pelas equatorianas e garantiu a taça em cima das argentinas.

O primeiro confronto da semifinal aconteceu nessa segunda (25/7), entre Colômbia e Argentina. No duelo, a seleção colombiana levou a melhor, por 1 x 0, e se sagrou como primeira finalista da competição.

Era esperado que o confronto entre os dois times fosse mais equilibrado, não sendo possível escolher um favorito para garantir a vaga na final. Enquanto a equipe argentina contava com a tradição, as colombianas fizeram jus ao fato de jogarem em casa e aproveitaram a boa geração de atletas, que fez com que a equipe evoluísse muito nos últimos anos.

O segundo embate, entretanto, aponta para uma vantagem grande da Canarinho. Detentora da melhor campanha geral, com 12 pontos conquistados, 17 gols feitos e nenhum sofrido, a Seleção é a maior potência do futebol feminino sul-americano.

A expectativa é de que o Brasil consiga uma classificação para a final sem grandes obstáculos, além de ser o favorito a conquistar o título da Copa América. Afinal, as brasileiras são as maiores campeãs da história do torneio.

Brasil e Paraguai entram em campo às 21h. A transmissão será feita pelo SporTV e SBT.

Eurocopa

A Copa América não é a única competição continental feminina que está em sua reta final. Na Europa, Inglaterra, França, Alemanha e Suécia duelam por uma vaga na final. As semifinais começam também nesta terça.

A Inglaterra teve 100% de aproveitamento na fase de grupos e deixou para trás a Espanha, que não pôde contar com a craque Alexia Putellas, que se lesionou antes da competição começar. A seleção, agora, encontra com a Suécia, que eliminou a Bélgica após ter terminado a primeira etapa na liderança do Grupo C.

O outro confronto é entre Alemanha e França. As alemãs buscam o nono título europeu. Elas alcançaram a liderança do Grupo B e eliminaram a Áustria nas quartas. Já as francesas marcam presença pelo primeira vez na história na semifinal da competição. A seleção ficou em primeiro lugar do Grupo C e superou a Holanda na fase eliminatória.