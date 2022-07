Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e escalações

A Seleção Brasileira feminina encara o Paraguai, nesta terça-feira (26/7), por uma vaga na final da Copa América.

A Canarinho chega à semifinal após uma campanha com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Favoritas ao título, as brasileiras tiveram o melhor ataque da competição, com 17 gols feitos e nenhum sofrido.

Para passar para a grande final, a Seleção encara as segundas colocadas no Grupo A. O Paraguai venceu o Equador, a Bolívia e o Chile na fase de grupos, mas perdeu para a Colômbia.

Confira os detalhes da partida: