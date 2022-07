O Brasil encara, nesta quinta-feira (21/7), o Peru, em partida válida pela 4ª e última rodada da fase de grupos da Copa América.

A Seleção Brasileira vem com uma trajetória impecável na competição. As atletas permanecem invictas, com goleadas sobre Argentina, Uruguai e Venezuela. O desempenho trouxe a classificação antecipada para a semifinal, que será contra o Paraguai. Já o Peru está eliminado, uma vez que não conquistou nenhuma vitória no torneio e ocupa a última posição do Grupo B.