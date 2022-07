Burnier para jornal na Globo ao vivo e anuncia notícia de Daniel às pressas: “Ponto final”

Em uma das edições do SP1, na Globo, o jornalista José Roberto Burnier aproveitou os últimos minutos do telejornal para fazer uma homenagem ao cantor Daniel.

O artista, que recentemente assumiu um casamento, na época completava 40 anos de carreira. Ele recebeu uma homenagem com direito a uma entrevista exclusiva do repórter Tiago Crespo. A reportagem passou no último bloco do telejornal SP1, interrompeu as notícias do momento. Assim, abriu-se espaço para comemorar e celebrar os anos de carreira do cantor.

“Vamos mudar de assunto, vamos relaxar um pouquinho. Certamente você já ouviu algumas das músicas dele. A voz marcante e o jeito humilde são as características do cantor que saiu de Brotas e tomou conta de muitos corações pelo Brasil a fora”, iniciou o âncora. “Tô falando do Daniel. Pra celebrar 40 anos de carreira, tem show aqui na capital”, concluiu Burner, chamando a matéria sobre a nova turnê do artista.

Daniel relembra sucessos e João Paulo

Daniel relembra momento trágico de sua carreira. (Foto: Reprodução)

Posteriormente, foi a vez de Daniel comentar sobre o assunto. “Ele [os show] trás um relato, um resumo da minha história com uma releitura diferente dos arranjos. E além das canções que são envolvidas na minha carreira em quase 40 anos de história, temos também algumas referências musicais que eu gosto de cantar… Tem Zezé Di Camargo e Luciano e os grandes sucessos como ‘Eu estou apaixonado’ e ‘Eu me amarrei’”.

Outro momento muito delicado da vida de Daniel também foi relembrado pela matéria. “Quando tudo aconteceu, isso era bem claro assim. De que realmente a gente tinha tido um ponto final na história. Eu não sei como você consegue adquirir forças o suficiente apesar de ter amigos próximos, a família, fãs, nos apoiando naquele momento, mas essa vontade [de continuar] parte de você”, desabafou o artista ao relembrar o início da carreira e a morte de sua dupla.