Caio Castro sobre não dividir conta com mulheres: ‘sensação de ter que sustentar’

Caio Castro expôs recentemente o quanto fica incomodado na hora da divisão da conta um encontro. O ator revelou que não gosta de ter a sensação de que tem a obrigação de bancar a conta sozinho, pelo fato de o gesto de tratar de um costume cultural.

“Tem uma diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Me incomoda muito, muito, que é o que eu não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, eu ter que isso… Eu tenho porra nenhuma, pra começar”, desabafou ele.

Atualmente namorando a bailarina Daiane de Paula, o ator diz que tem costume de ser cordial e quitar e conta por vontade própria, mas que não gosta quando as mulheres não se oferecem para dividir o valor, mesmo que ele recuse a oferta.

“Faço questão de te chamar pra jantar, vou no banheiro e já pago a conta. Não chega nem conta. Já tá tudo certo. Faço questão de fazer essas coisas assim… Agora, pediu a conta, não se mexeu e nem perguntou, como se eu tivesse esse papel? Nunca! Não é minha filha”, ressaltou o ator.

Caio Castro engatou romance com Daiane de Paula meses após o término do namoro com a atriz Grazi Massafera, com quem ficou junto por quase dois anos. Daiane é bailarina do ‘Domingão’, na Band, e atualmente atua intermediando a interação da plateia com o apresentador, Fausto Silva.

Conforme esta coluna antecipou, em janeiro deste ano, o ator começou o affair com Daiane e já a convidou para sua festa de aniversário, em São Paulo. De lá pra cá, os dois ficaram um grude só, tendo sido flagrados juntos algumas vezes em público, conforme nós também noticiamos.