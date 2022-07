Caixa realizará leilão: são descontos de até 80% em 240 imóveis em vários estados do Brasil

A Caixa Econômica Federal realizará na semana que vem um leilão com 240 imóveis. Os descontos chegam a 80% do valor de avaliação! Casas, apartamentos, terrenos e diversos outros imóveis são disponibilizados em vários estados do Brasil. O leilão será online e já tem data marcada: 19 de julho. Veja as regras para participar.

Essa negociação se dará por meio da plataforma Fidalgo Leilões. Ao pesquisar pelos imóveis, os interessados conferem as condições de acordo que são específicas para cada um deles. A forma de pagamento, por exemplo. Dá para conferir se um financiamento é ou não aceito, se uso do FGTS é permitido, bem como outros detalhes.

Leilão de imóveis da Caixa

Na página da Fidalgo Leilões estão todas as regras para participar. É preciso ter mais de 18 anos e apresentar os documentos pessoas, como identidade, CPF e comprovante de endereço.

Os lances estão abertos. Na descrição dos imóveis, é possível ver o endereço do imóvel, assim como o tamanho, o lance inicial e os descontos que serão aplicados durante o leilão de imóveis da Caixa.

Em Maceió, por exemplo, um apartamento de 42 metros quadrados avaliado em R$ 95 mil está com 20% de desconto. Sendo assim, o seu lance inicial é de R$ 75.800.

A pesquisa dos imóveis que farão parte do evento de negociação pode ser feita de diferentes formas. Pode ser pela categoria, localização ou até mesmo pelo lance inicial. O leilão acontecerá no site da Fidalgo Leilões às 13h – no horário de Brasília – de 19 de julho.

Veja os estados e a quantidade de imóveis disponíveis em cada um deles: