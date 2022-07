Caixa vai pagar quase R$ 4 mil para algumas pessoas: veja quem recebe em julho

Durante o mês de julho, a Caixa Econômica Federal vai liberar dois saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os brasileiros que trabalham com a carteira assinada.

A liberação de quase R$ 4 mil pela Caixa se refere a duas modalidades, são elas: saque aniversário e saque extraordinário. Confira abaixo quem terá direito a essa quantia.

Quem poderá sacar quase R$4 mil na Caixa

Terão direito a receber a modalidade saque-aniversário, os trabalhadores nascidos no mês de julho que fizeram a adesão prévia. Contudo, por se tratar de um saque facultativo, aqueles que optarem por não sacar, permanecem na sistemática padrão, sendo a de rescisão.

Aqueles que decidiram pelo saque-aniversário, poderão sacar uma porcentagem do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:

Saldo do FGTS Porcentagem disponível para saque-aniversário Parcela adicional (R$) Até R$ 500 50% – De R$ 500 a R$ 1.000 40% R$ 50,00 R$ 1.000 a R$ 5.000 30% R$ 150,00 R$ 5000 a R$ 10.000 20% R$ 650,00 R$ 10.000 a R$ 15.000 15% R$ 1.150,00 R$ 15.000 a R$ 20.000 10% R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000 5% R$ 2.900,00

Na modalidade saque extraordinário do FGTS, está disponível para trabalhadores com saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo, cada um pode sacar até R$ 1 mil. Aproximadamente 42 milhões de pessoas podem resgatar os valores.

Todo trabalhador com conta vinculada ao FGTS ativa ou inativa, com saldo disponível, pode usufruir deste saque emergencial. A consulta pode ser feita pelos canais listados abaixo:

Aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS;

Correspondência (receber o extrato do FGTS em casa), para isso basta ligar para 0800 726 01 01; ou

Site da Caixa.

Sendo assim, trabalhadores nascidos em julho, que aderiram ao saque-aniversário e ainda não sacaram o saque extraordinário, receberão R$ 3.900 neste mês.

