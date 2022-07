“Carne é fraca”, disse padrasto suspeito de estuprar enteada em Goiás

A mulher confirmou as suspeitas quando chegou em casa e flagrou o companheiro seminu, durante a prática do ato sexual com a menina. Para a prática dos abusos, consta que o investigado ainda teria ameaçado de morte a criança, para que mantivesse tudo em segredo.

Ainda de acordo com Segantini, o homem ficou em silêncio durante o interrogatório. Caso seja condenado, ele pode pegar de 8 a 15 anos de prisão.