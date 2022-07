‘Casal do crime’ é flagrado pela polícia fazendo arrastão no Segundo Distrito de Rio Branco

Breno Passos do Nascimento, de 18 anos, foi preso e uma adolescente de 15 anos apreendida, acusados de fazerem vários roubos na noite desta terça-feira (12), no Ramal do Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segunda informações da polícia, o casal estava realizando um verdadeiro arrastão em pessoas que caminhava em via pública e também nos passageiros que esperavam o transporte coletivo nas paradas de ônibus da Vila Acre.

Um popular que presenciou um dos roubos, acabou ligando para a polícia e denunciou o casal.

Segundo as testemunhas que chegaram na delegacia, Breno e a menor realizaram pelo menos três roubos de celulares e acabaram presos enquanto trafegavam em uma motocicleta.

Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar que estava em patrulhamento de rotina pela região, quando acabou avistando a menor pilotando a motocicleta em alta velocidade.

Foi dada ordem e não obedeceram, então ocorreu uma perseguição e foi preciso forçar a parada da dupla.

Com Breno foram encontrados os celulares e uma faca que teria sido usada durante os roubos.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e a menor voz de apreensão, e ambos foram conduzidos para à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os celulares e a arma, para serem tomadas as medidas cabíveis.