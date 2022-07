Catar 2022: Brasil jogará em estádio “diferentão” feito de containers

Inicialmente chamado de Ras Abu Aboud, o estádio que tem capacidade para 40 mil torcedores passou a ser conhecido como 974 justamente pelo números de containers que fazem parte de sua estrutura. Além disso, o número é o código telefônico internacional do Catar.

O container 974 é localizado na entrada do estádio, onde os torcedores que vierem do metrô consigam se deparar com mensagens de boas-vindas em 13 idiomas diferentes. O container é considerado o lugar preferido das pessoas para fotos.

Por ser à beira-mar, o sistema de ventilação é menos complexo dos outros do país, já que a brisa natural do oceano irá ser um fator positivo na refrigeração.

Vale lembrar que o estádio será totalmente desmontado após a disputada da Copa do Mundo. O Catar se preocupou em não deixar elefantes-brancos pós-competição e promete que assentos, teto e outros componentes serão reutilizados em parques populares e até cedidos a outros países. O país também considera que pode ser referência em estádios sustentáveis no mundo inteiro.

O estádio fica a 7km de distancia da capital Doha e receberá algumas partidas durante a competição. Confira os confrontos que acontecerão no local:

22/11, 13h – México x Polônia

24/11, 13h – Portugal x Gana

26/11, 13h – França x Dinamarca

28/11, 13h – Brasil x Suíça

30/11, 16h – Polônia x Argentina

2/12, 16h – Sérvia x Suíça

5/12, 16h – Oitavas de final (1ºG x 2ºH)