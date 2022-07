Chega ao fim o relacionamento de Ganzarolli com empresário; saiba tudo

Solteira e desempedida, mas sofrendo por amor! Este é o status atual de Helen Ganzarolli, que até bem pouco tempo estava em um relacionamento sério e duradouro com César Kuratomi. Embora já não faça mais questão de esconder que está na pista, a apresentadora do SBT ainda não está lidando muito bem com a situação e até foi vista chorando em alguns momentos, afirma uma fonte da coluna LeoDias.

O término com o empresário aconteceu semanas atrás e Helen confidencializou apenas para amigos bem próximos. Entretanto, a rádio corredor do SBT trabalhou bastante para que a notícia chegasse aos ouvidos de Patrícia Abravanel, que não perdeu a chance de comentar o assundo durante uma gravação do Jogo dos Pontinhos levado ao ar no dia 17 de julho.

Atribuída como “nova solteira”, Helen não negou a informação, mas desconversou. “Você quer um [homem] gostoso, safado ou bandido?”, perguntou a filha de Silvio Santos após entregar a solteirice da veterana da casa.

Ganzarolli, hoje com 42 anos, conheceu o empresário um tempo depois do término conturbado com o sertanejo Eduardo Costa, em 2013, mas o relacionamento só chegou ao conhecimento público durante a festa de 50 anos de Mara Maravilha, em 2018, quando apareceram juntos pela primeira vez, inclusive, já com aliança de noivado.

Helen curte pré-Carnaval solteira e leva cantada

No final de semana, durante passagem por um famoso camarote do pré-Carnaval de Fortaleza a trabalho, Ganzarolli fortaleceu a atual fase. Ela correspondeu discretamente a cantada de um folião que estava no meio da multidão.

O rapaz dizia “eu te amo” de longe e fazia sinal de coraçãozinho com as mãos, enquanto ela correspondia da mesma forma. Mas ao contrário do que possa parecer, o bonitão em questão não parecia ter interesse de fã.

Em outro momento da mesma noite, ao encontrar com Nicole Bahls, também presença vip do mesmo camarote, Helen conversou sobre a curtição do Carnaval e ainda brincou dizendo que agora quem está “casada” era apenas Nicole, e não ela.