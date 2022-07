Cid Moreira diz que não quer se resolver com os filhos após polêmicas

Na conversa, o jornalista comentou sobre os insultos dos filhos contra a esposa, Fátima Sampaio , e disse que todos “falaram muitas besteiras sobre ela”. Já Fátima disse que ficou abalada quando foi acusada pelos filhos do seu marido de maltratá-lo e mantê-lo em cárcere privado : “Eu pensei que eles iriam fazer qualquer coisa assim comigo quando o Cid não estivesse mais aqui, mas eles não tiveram paciência. Fizeram tudo isso antes do barulho que se faz com a divisão dos bens, anteciparam as carroças, querendo uma coisa de uma pessoa viva.”

No ano passado, o filho adotivo de Cid, Roger Moreira, o acusou de “deserdação” e pediu uma indenização. Ele também teria pedido a “interdição” do apresentador e tentado afastar Fátima de seu convívio. Antes da deserdação, Cid obteve pareceres de especialistas, que comprovaram a sua lucidez.