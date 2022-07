Citado em denúncia de assédio, vice-presidente da Caixa renuncia e posse de Daniella Marques é antecipada

A Caixa antecipou a posse de Daniella Marques na presidência do banco. Inicialmente previsto para terça-feira, o seu primeiro dia na cadeira número 1 da instituição começou no fim do dia de hoje.

Daniella foi empossada depois de ter sido aprovada pelo comitê de elegibilidade e pelo conselho de administração da Caixa, que se reuniu hoje à noite. Já no início da semana que vem, apresentará os nomes dos novos diretores com quem pretende trabalhar.

Carlos Leonardo Barbosa, vice-presidente de Negócios de Atacado e número dois de Pedro Guimarães, renunciou ao cargo. Barbosa, que também é lutador de MMA e era o executivo mais próximo de Guimarães na diretoria do banco, é citado na denúncia que uma funcionária fez na ouvidoria da Caixa como sendo colaborador do ex-presidente em alguns de suas investidas. Ele sabia que seria afastado pelo conselho. Resolveu antecipar-se.