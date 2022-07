Claudia Raia, Alexandre Frota e Marisa Monte: entenda a treta

Claudia Raia participou do programa Saia Justa, do GNT, e durante uma conversa com as apresentadoras revelou que Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota.

Após a repercussão do assunto, o deputado federal (PSDB – SP) se pronunciou no Stories do Instagram e lamentou a exposição da vida íntima da cantora. Além disso, ele criticou a atriz e disse que ela ainda não o esqueceu.

“Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando, com o tempo está ficando engraçada. Ainda colocou na fofoca a Marisa”, começou ele.

Em seguida, Frota também criticou a atitude das apresentadoras do programa. “O mais interessante é a Astrid [Fontenelle] às gargalhadas (mais previsível impossível). As outras duas, não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito, porque se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que me fazem fofoca, só os que param para ouvi-las”, completou.

Entenda a história

Claudia Raia se mostrou incomodada por sempre ter que falar sobre seu casamento com Frota. Os dois ficaram casados entre 1986 a 1989.

Durante o programa, a atriz expôs que Marisa também se envolveu com o deputado e perdeu a virgindade com ele, na época em que ele trabalhava como ator. Ela explicou que não gosta de ser a única associada ao ex-ator, já que ele se envolveu com outras famosas.

“Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso”, revelou ela.

Surubão de noronha? babado de famoso? Olha o que o tema sobre fetiche fez @Luaxavier e @ClaudiaRaia contarem no #SaiaJustaNoGNT 😂😂😂😂 pic.twitter.com/hFNPLa4z9S — Canal GNT (@canalgnt) June 30, 2022

Envolvimento com Marisa Monte

Frota e Marisa namoraram na década de 1980, quando ele era destaque na TV e nos palcos de teatro. Durante uma participação no podcast ‘”Love Treta’, o político relembrou o envolvimento com a cantora e disse que muitas pessoas não sabiam de seu passado com ela.

“Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a ‘Rocky Horror Show’. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Eu falei agora porque você tocou e com o maior respeito. A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella”, relembrou.

O encontro citado pelo parlamentar aconteceu 1982. Marisa ganhou destaque em todo Brasil apenas em 1989 após o lançar a música ‘Bem Que Se Quis’.

Após a relação deles ser exposta, Frota pediu para a cantora não ficar triste e ainda a elogiou, afirmando que a artista é “grande mulher, uma pessoa bacana e que tem um trabalho de respeito no mundo todo”.