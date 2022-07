Claudia Raia conta como desvendou pista do assassino de Daniella Perez

A atriz Claudia Raia contou em declarações dadas ao documentário Pacto Brutal detalhes sobre o assassinato de Daniella Perez. A produção irá estreará nesta quinta (21/7), na HBO Max, e guarda recordações doloridas sobre a morte da atriz, assassinada no final de 1992.

A atriz contou que estava na delegacia nas horas que se seguiram ao assassinato de Daniella Perez e teve contato com Guilherme de Pádua no local. Ali, ela disse ter sentido algo estranho e pegou uma pista que indicava a participação dele no bárbaro crime.

De acordo com o divulgado pelo Notícias da TV, na noite a qual levou 18 punhaladas em um matagal, em um lugar ermo do Rio de Janeiro, Daniella Perez deveria estar em um ensaio de uma peça que ela estrelaria. No espetáculo, a atriz iria demonstrar o seu talento como dançarina. Claudia Raia, que também é bailarina, ainda contou ter entendido que a ausência de Daniella Perez no local significava que algo grave tinha acontecido.

