Com briga por calcinha no banheiro, Ilha Record tem estreia promissora

A segunda temporada do Ilha Record estreou na última segunda-feira (18/7) com Mariana Rios no comando da atração e apesar de um elenco, digamos, nem tão famoso assim, a apresentadora conseguiu driblar a falta de carisma dos exploradores sem titubear e cravou uma boa estreia para o formato original da emissora de Edir Macedo.

Mariana Rios, assim como Adriane Galisteu faz a frente de A Fazenda, instigou os participantes e não permitiu que eles ficassem em cima do muro. Até o momento, a ex-global demonstrou ter jogo de cintura e bom humor o suficiente para substituir Sabrina Sato.

Vale uma ressalva para a personificação de Juma Marruá de Mariana (que estava vestida com um look todo de onça) enquanto trocava informações com o guardião da Ilha, que se parece e muito com o saudoso Velho do Rio de Pantanal, bem nos primeiros minutos do reality.