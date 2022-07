Com Dani Alves na ativa, Brasil deve ter 9 “trintões” na Copa do Mundo

Com o aval do treinador Tite, Daniel Alves aceitou a proposta do Pumas, do México, para ficar na ativa visando a Copa do Mundo. Com isso, é muito provável que a Seleção Brasileira tenha nove “trintões” no Catar.

Veja quem são os jogadores acima dos 30 anos:

Daniel Alves: 39 anos

Thiago Silva: 37 anos (fará 38 anos no dia 22 de setembro)

Weverton: 34 anos (fará 35 anos no dia 13 de dezembro)

Alex Sandro: 31 anos

Danilo: 31 anos

Neymar: 30 anos

Casemiro: 30 anos

Phillipe Coutinho: 30 anos

Alisson: 29 anos (fará 30 anos no dia 2 de outubro)

Caso o Brasil vá para a final, Alex Telles estará com 30 anos. O jogador de 29 anos faz aniversário dia 15 de dezembro, três dias antes do encerramento da Copa do Mundo. Porém, a convocação do lateral-esquerdo do Manchester United ainda não é certa, já que disputa a vaga com Alex Sandro e Guilherme Arana.

Concorrência

Dos nove jogadores acima dos 30 anos, apenas Weverton corre por fora na disputa da titularidade da Seleção Brasileira. O jogador do Palmeiras deve fazer a função de terceiro goleiro na Copa do Mundo.

Mas, apesar dos jogadores acima de 30 anos estarem disputando a vaga na escalação principal da Seleção Brasileira, apenas Alisson, Casemiro e Neymar são titulares indiscutíveis para o técnico Tite.

Mescla com a juventude

A Seleção Brasileira de Tite mescla a juventude com a experiência. Seis jogadores com até 23 anos disputam vaga na Copa do Catar e, destes, dois disputam a titularidade: Vinícius Júnior e Antony, ambos com 22 anos.

Veja os jogadores de até 23 anos:

Matheus Cunha: 23 anos

Antony: 22 anos

Vinícius Júnior: 22 anos

Rodrygo: 21 anos

Danilo: 21 anos

Danilo, do Palmeiras, é quem menos tem chance de conquistar uma vaga. O jogador veio a ser convocado mais recentemente, no começo de maio. Porém, o volante não entrou em campo nos amistosos da data Fifa. O meio-campista foi chamado como preparo para o futuro e para ser opção em caso de lesão de Casemiro e/ou Fabinho. Mas com a lista aumentada para 26 atletas, que antes eram 23, existe a chance de aparecerem algumas surpresas.