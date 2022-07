Como baixar áudio do youtube? Veja agora

Você sabe como baixar áudio do YouTube? Caso ainda não saiba, não se preocupe, ao longo deste nosso conteúdo, vamos mostrar como baixar áudio do YouTube da maneira mais simples e prática.

Mas, além disso, vamos também tirar uma dúvida que muitas pessoas têm: “é preciso pagar para baixar áudio do YouTube?”

Agora, vamos lá!

Qual o formato ideal para baixar áudio do YouTube?

Primeiro de tudo, antes da gente falar como baixar áudio do YouTube, queremos lhe explicar um pouco sobre o formato que você deve baixar um áudio.

Muita gente acha que, ao baixar um áudio, o formato dele será o mesmo de um vídeo, mas na verdade, não é. Talvez você não saiba, mas, o formato que se usa em áudios é completamente diferente de vídeos.

No caso dos vídeos, um dos formatos que as pessoas mais conhecem é o formato MP4. Geralmente esse é o formato usado na hora de baixar vídeos.

Contudo, quando você for baixar um áudio, você notará que não há a possibilidade do formato MP4 – isso porque esse é um formato ideal para quem quer baixar vídeos.

Sendo assim, geralmente os formatos que as pessoas usam para baixar áudios é o MP3.

Como editar um áudio do YouTube?

Um outro ponto que muitas pessoas têm dúvidas e que achamos importante comentar é a questão da edição de áudios. Talvez você já tenha conseguido baixar um áudio, mas não está sabendo como deverá editá-lo.

Pois bem, da forma mais prática possível, para você conseguir editar um áudio do YouTube, primeiro você deverá baixá-lo. Tendo o áudio em mãos, você vai precisar de um programa feito para fazer edições de áudio.

Um ponto importante a ser mencionado é que os programas que editam áudio geralmente são os mesmos que editam vídeo. Por isso, se você tiver um programa que edita vídeo, você também poderá usá-lo.

Nesse caso, você deverá abrir o áudio no programa. Após abrir, você pode muito bem fazer as modificações que quiser.

Entre as modificações mais populares, estão: cortes no áudio, junções com outros áudios, etc…

Agora, se em meio a isso, você ainda não sabe como baixar áudio do YouTube, não se preocupe – explicaremos isso no próximo tópico:

Como baixar áudio do YouTube?

Diferente do que muitas pessoas pensam, baixar áudio do YouTube é algo super, super simples. Primeiro de tudo, você precisará entrar em um site que faça o download de áudios do YouTube.

Como vamos mostrar no próximo tópico, existem inúmeros sites feitos para baixar áudios e vídeos do YouTube. Por isso, o grande ponto é que você terá que escolher um desses sites.

Depois disso, você deverá ir no YouTube e buscar pelo áudio que deseja baixar. Sendo assim, escolhendo o áudio, basta você copiar o link dele. Tendo salvo o link do áudio que você deseja baixar, não tem segredo, basta entrar no site que usará para baixar o áudio.

Entrando no site, você deverá colar o link na aba que pede para você colar o link do áudio que deseja baixar.

Melhor site para baixar áudio do YouTube

Bom, na nossa opinião, um dos principais sites para baixar áudio do YouTube é o SaveFrom. Contudo, existem muitos outros sites, por exemplo snaptik, por isso, cabe a você decidir qual site irá usar.

