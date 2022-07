Concurso Rainha da ExpoAcre tem empate e organização revela semifinalistas; saiba quem são as top 16

A coordenação do concurso de beleza ‘Rainha do Rodeio da ExpoAcre’ divulgou nesta terça-feira (12) a lista das candidatas que passaram pela primeira eliminatória da edição 2022, com uma classificada além do previsto.

A coluna Douglas Richer entrou em contato com a organização do concurso, e a jornalista Roberta Lima explicou que “foram 54 meninas inscritas, após criteriosa avaliação, duas candidatas empataram tecnicamente na análise do júri. Por isso, ao invés de top 15, teremos um top 16. Acreditamos que é mais justo as duas candidatas participarem”.

Roberta também contou que a próxima etapa será a revelação do top 10, que acontece no dia 16 de julho, no espaço Gran Reserva. De acordo com a colunista, será disponibilizado QR Code para compra de ingressos e também vendas na bilheteria. Nayara Vilela e Gil Cantor são atrações confirmadas no evento. Confira!

Como já tínhamos noticiado anteriormente aqui na coluna, a final do evento promete sacudir Rio Branco. Uma mega estrutura será montada na frente do Palácio Rio Branco no centro da cidade, onde será divulgada a grande vencedora do concurso. A final acontece no dia 23 de julho.

Parabéns à organização, as meninas são lindas! Sem muita conversa e arrodeio, bora conhecer o top 16.

São elas: