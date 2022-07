Confirmamos: Yasmin Brunet e Xamã estão juntos; saiba detalhes

Apesar de discreto, o relacionamento do cantor com a modelo não é algo escondido. O casal foi visto por fontes da coluna em clima de romance, na semana passada, em Fernando de Noronha. Xamã estava no local para participar do festival Noronha Weekend, no dia 7 de julho.

Os dois, inclusive, já teriam ficado durante o Carnaval, segundo o perfil Gossip do Dia, e em outras ocasiões desde então, até engatarem no relacionamento que vivem há pouco mais de um mês. Em maio, após serem vistos juntos na boate Vitrinni, Xamã disse à coluna que eles tiveram apenas um encontro casual. “ Nada de mais” , disse à época. Nada como algumas semanas para que esse status fosse modificado! Yasmin e Xamã parecem querer levar o relacionamento com calma durante o tempo em que se conhecem melhor. Enquanto ele deixou Fernando de Noronha para prosseguir com sua agenda de shows, ela só voltou para São Paulo na última segunda-feira (11/7). A modelo está solteira desde que se separou do surfista Gabriel Medina, em janeiro deste ano.