Copo de jovem que caiu com carro e amigos no Rio Juruá é encontrado

O corpo de um dos três homens que cairam com o carro dentro do Rio Juruá, na travessia da balsa que divide os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, foi encontrado na tarde desta terça-feira (26) por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Ele foi identificado por José Jerônimo, de idade não revelada.

SAIBA MAIS: Carro com amigos cai dentro do Rio Juruá; um está desaparecido

O acidente ocorreu no ultimo domingo. Os três rapazes estavam numa pick’up e sairam de uma festa em Rodrigues Alves rumo a Cruzeiro do Sul. Na balsa, o motorista, que seria José Jerônimo, errou o embarque e o veiculo foi para o fundo do rio. Os bombeiros que trabalham como salva-vidas no local conseguiram resgatar dois dos homens.

As buscas ao terceiro foram intensificadas desde a hora do acidente até esta tarde, quando amigos e familiares já não tinham mais esperança de encontrar o náufrago com vida. O corpo foi encontrado a uns 200 metros de distância do local por onde a balsa se desloca de uma margem a outra do rio.